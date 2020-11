Nur eine FWG-Liste in Bensheim

Heppenheim.Für Verwirrung hat eine Formulierung in der Berichterstattung „Querelen bei den Freien Wählern“ (BA vom 14.11.2020) gesorgt. Die Freien Wähler Bensheim (FWG) legen deshalb Wert auf die Tatsache, dass – anders, als man es aus dem Artikel herauslesen konnte – zur Kommunalwahl 2021 in Bensheim nur eine Freie-Wähler-Gruppierung antritt, nämlich eben die FWG. Nur, wenn man die Kreistagswahlen hinzunimmt, werden es am Wahlsonntag drei Freie-Wähler-Listen sein, über die insgesamt abzustimmen ist.

Die FWG Bensheim wird ihre Listen zur Bensheimer Kommunalwahl am 27. November in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verabschieden. hol

