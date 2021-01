Heppenheim.Homeschooling, Onlineunterricht sowie der fehlende Kontakt zu Mitschülern und Lehrkräften gestalten das Schülerdasein derzeit auch in Heppenheim schwierig. Die Jugendförderung Heppenheim bietet daher in begründeten Einzelfällen seit Montag, ihre Unterstützung bei der Erledigung der Schulaufgaben an.

Im Jugendzentrum Oase gibt es nun täglich von Montag bis Freitag zwei mögliche

...