Ober-Laudenbach.In Heppenheims ältestem Stadtteil wird von Samstag bis Montag, 14. bis 16. September, Kerwe gefeiert.

Die Kerwe wird am Samstag um 19 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst in der Marienkapelle eingeläutet. Im Anschluss zieht das Kerweteam mit Kerweparrer Carsten Sander und Mundschenk Ann Catrin Schaab in die Turnhalle ein, um die Kerwe zu eröffnen, heißt es in der

...