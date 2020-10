Ober-Laudenbach hat die Wahl

Ober-Laudenbach.Katholiken in der Filialgemeinde Mariä Empfängnis Ober-Laudenbach sind zu einer Pfarrversammlung eingeladen, die am Donnerstag, 15. Oktober, um 20 Uhr in der Turnhalle beginnt. Wie Pfarrer und Dekan Thomas Meurer in seiner Einladung schreibt, hat Ober-Laudenbach nach Kirchenrecht den Status einer „selbstständigen Kirchengemeinde im Filialverhältnis zu Sankt Peter, Heppenheim“. Deshalb hätten

