Heppenheim.Mit seiner historischen Altstadt und zahlreichen Sehenswürdigkeiten hat die Stadt Heppenheim für geschichtlich Interessierte so manche Neuentdeckung zu bieten. Dazu wird an jedem ersten Samstag im Monat eine Führung durch die historische Altstadt angeboten. Die nächste öffentliche Stadtführung startet am kommenden Samstag, 6. Juni, ab 16 Uhr an der Tourist-Information.

Aufgrund der derzeitigen Gegebenheiten ist die maximale Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt. Tickets im Vorverkauf gibt es montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr bei der Tourist-Information in der Friedrichstraße. Beim Kauf werden die Adressdaten der Teilnehmer erfasst. Während der Führungen sind dann die Abstandsregeln einzuhalten. Wo dies nicht möglich ist, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.06.2020