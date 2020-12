Ökumenische Gottesdienste werden nicht abgesagt

Heppenheim.Schweren Herzens haben die Kirchenvorstände der Christuskirchengemeinde und Heilig-Geist-Gemeinde alle Präsenzgottesdienste in ihren Kirchen abgesagt. Festhalten werden sie laut Mitteilung aber an den drei ökumenischen Gottesdiensten in St. Peter an Heiligabend. „Wir freuen uns, Weihnachten dieses Jahr ökumenisch zu begehen – an diesen Planungen soll auch ein Virus nichts ändern“, heißt es. Wie angekündigt, werden zwei dieser Gottesdienste als Streaming-Angebot bereitgestellt, um 15 und um 18 Uhr. Außerdem ist es an der Christuskirche und der Heilig-Geist-Kirche an Heiligabend von 15 bis 18 Uhr möglich, das Friedenslicht aus Bethlehem abzuholen.

Auf www.evangelisch-heppenheim.de gibt es wöchentlich neue Audio-Gottesdienste. Diese sind ab sofort auch über ein Gottesdiensttelefon abrufbar. Unter der Nummer 06252 / 9399840 kann man auf die Hörgottesdienste und weitere Angebote zugreifen. red

