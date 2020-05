Ökumenischer Gebetsweg

Heppenheim.Der ökumenische Gottesdienst zum Pfingstmontag wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie als Gebetsweg von Kirchentür zu Kirchentür gefeiert. Die Veranstaltung beginnt am 1. Juni um 10 Uhr auf dem Vorplatz von St. Peter mit einer Reihe von Fünf-Minuten-Andachten zu Versen aus dem Schöpfungspsalm 104. Anschließend ziehen die Teilnehmer an die Heilig-Geist-Kirche und zum Vinzenz-Kloster, ehe sie an die Christuskirche und auf den Vorplatz von Erscheinung des Herren pilgern, wo ein abschließender Pfingstsegen gesprochen wird.

Corona-Regeln sind zu beachten

Für alle, die mitfeiern wollen, ergibt sich die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein oder an einer der Kirchen auf dem Weg einzusteigen. Personen, die nicht mobil sind, können an einer der Kirchen auf die Andacht warten. Die Kirchengemeinden haben die Veranstaltung mit dem Ordnungsamt abgestimmt. Die Abstands- und Schutzregeln vor den Kirchen sowie beim Gang von Kirche zu Kirche sind zu beachten. Menschen, die mit Husten, Schnupfen und anderen Krankheitssymptomen zu tun haben, werden gebeten, nicht teilzunehmen. Anmeldungen entfallen für diese Veranstaltung. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 30.05.2020