Offenheit statt Rassismus

Heppenheim.„Zusammen leben, zusammen wachsen.“ Das ist nicht nur das Motto der diesjährigen Interkulturellen Woche in Heppenheim, sondern auch seit vielen Jahren einer der Leitsprüche des Starkenburg-Gymnasiums. Hier fand, wie in jedem Jahr, die offizielle Eröffnung der Veranstaltungsreihe statt, die bis zum 4. Oktober das Miteinander der Kulturen in den Mittelpunkt stellt.

Eine Besonderheit steht

...