„Olga“ folgt auf „Das Gesetz“

Heppenheim.Als erstes Buch nach der Corona-bedingten Zwangspause hat der Lesezirkel „Literatur und Religion“ der evangelischen Heilig-Geist-Gemeinde die Erzählung „Das Gesetz“ von Thomas Mann besprochen. Diese regte im Oberlin-Haus eine intensive Diskussion an. Den Sieg der Israeliten über die Amalekiter um die Oase Kadesch beschreibt Thomas Mann in seiner Erzählung als „historische Tatsache“.

Auch heißt es darin, der Name Israel bedeute „Gott führt Krieg“. Einige Leser fragten sich, das Land heute noch so beschrieben werden kann und dies ein angemessenes Verständnis für „Gott“ sei. In dem angeregten Gespräch wurde schließlich auf die Bibelstelle hingewiesen, in der es heißt: „Denn der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat und Übertretung.“ Schwer taten sich einige mit der altertümlichen Sprache des norddeutschen Nobelpreisträgers.

Nächstes Treffen am 22. Juni

Manns Mose-Erzählung wurde 1943 im US-amerikanischen Exil geschrieben. Es ging ihm darum, dem „halsstarrigen Pöbelvolk“ der NS-Zeit in seiner Heimat zu zeigen, dass Gott „es auch zerscheitern“ könne, „wie Mose in loderndem Zorn mit den Tafeln des Gesetzes“. Als nächste Lektüre steht Bernard Schlinks Roman „Olga“ zur deutschen Geschichte nach Bismarck auf dem Programm, das der Lesezirkel am 22. Juni (Montag) ab 17 Uhr im Oberlin-Haus diskutiert. Gäste sind herzlich willkommen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.06.2020