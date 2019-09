Omurca schlägt vor: Integration à la Ikea

Heppenheim.Für die Interkulturelle Woche in Heppenheim hat der Arbeitskreis Demokratie den Cartoon-Kabarettisten Muhsin Omurca gewinnen können. „Alle kommen nach Deutschland: die Syrer und die getürkten Syrer. Ja, selbst die Vietnamesen und Kongolesen wollen auf einmal Syrer sein,“ sagt Omurca. Die Integrations-Industrie sei auf kaltem Fuß erwischt und total gelähmt. Doch statt zu verzagen, schlägt er vor, die Türkinnen und Türken einzubinden. Schließlich haben sie „40 Jahre Integrations-Experimente auf dem Buckel, die ihre Spuren hinterlassen haben.“ Verkannte türkische Eigenschaften wie Pragmatismus und Erfindergeist seien nun gefragt. Omurca schlägt u. a. vor: „Integration à la Ikea“.

Für sein innovatives Format aus Kabarett und selbstgezeichneten Cartoons erhielt Muhsin Omurca den Sonderpreis des Deutschen Kabarett-Preises, der jährlich durch das Nürnberger Burgtheater vergeben wird. Der Arbeitskreis Demokratie, der sich schon seit vielen Jahren an der Interkulturellen Woche beteiligt, setzt sich aus der Initiative gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus im Kreis Bergstraße, dem evangelischen Dekanat Bergstraße, dem katholischen Bildungswerk, der Katholischen Jugendzentrale und dem Haus am Maiberg zusammen. „Integration à la Ikea“ ist am Dienstag (24.), 19 Uhr, im Marstall zu sehen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. zg

