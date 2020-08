Online-Dialog zu Griechenland

Heppenheim.Am Mittwoch, 26. August, 17 bis 19 Uhr, veranstaltet das Haus am Maiberg, die Akademie für politische und soziale Bildung der Diözese Mainz, eine digitale Veranstaltung mit dem Thema „Corona trifft Hellas: Griechenland – das ewige ‚Krisen-Land‘?“. Interessierte sind herzlich eingeladen. Griechenland sei im Bewusstsein vieler Menschen das Land, das immer wieder von Krisen heimgesucht wird. Wenig bekannt sei hingegen der erfolgreiche Umgang mit der Corona-Epidemie, heißt es in der Ankündigung. Im Rahmen des digitalen Dialogs werde der Referent direkt aus Athen zugeschaltet, um von den erfolgreichen Strategien der letzten Monate bis hin zur aktuellen Tourismus-Saison zu berichten und Fragen zu beantworten. Gesprächspartner ist die Politikwissenschaftler Georgios Monogioudis, Mitarbeiter der Deutschen Botschaft in Athen. zg

Info: Weitere Informationen: https://www.haus-am-maiberg.de/veranstaltung/corona-trifft-hellas/

