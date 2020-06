Online-Seminar zu Lebenshilfe

Heppenheim.Wer Anregungen bekommen möchte, um sein Leben zu verändern, kann am Samstag, 6. Juni, von 10 bis 16 Uhr, an einem Online-Seminar der Kreisvolkshochschule Bergstraße teilnehmen.

Persönliche Entscheidungen und äußere Einflüsse kreieren laut Ankündigung der Kreisvolkshochschule immer wieder neue Situationen. Darauf müssten Menschen reagieren und ihr Verhalten daran anpassen. In dem Kurs lernten Teilnehmer das Instrument der Veränderungskurve kennen und könnten ein Bewusstsein für Auf- und Ab-Bewegungen entwickeln, die in Menschen Veränderungen auslösen. Damit falle es leichter, den Weg zurück in die Normalität zu finden.

Der Kurs läuft als Online-Kurs. Anmeldung unter Telefon 06251/1729 618. zg

