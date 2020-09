Ordensschwester als Namensgeberin

Heppenheim.Den Eingang zum kleinen Park an der Ecke Kellereigasse/Graben ziert nun ein Gedenkschild an die Ordensschwester Marianne Cope, die in der katholischen Kirche als Heilige verehrt wird. Als Marianne-Cope-Garten wird er auch in künftigen Stadtplänen zu finden sein. Die Entscheidung dazu haben die Stadtverordneten bereits 2017 getroffen, nun erfolgte die offizielle Einweihung.

Er ist

...