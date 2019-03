„Ortstermin verlief doch sehr einseitig“

Wolfram_Grüneklee, Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Kreisverband Bergstraße. © senftner

Heppenheim/Juhöhe.Wie berichtet, haben die beiden Naturschutzverbände BUND und Nabu bei einer Ortsbegehung auf dem Gelände des Steinbruchs Sonderbach keine Einwände gegen die geplante Waldrodung zur Erweiterung des Steinbruchs erhoben. Ganz anders indes sieht es die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, wie ihr Vorsitzender, der Förster Wolfram Grüneklee, mitteilt. Grüneklee hat selbst an dem Termin in der vergangenen Woche teilgenommen. Die Berichterstattung darüber habe er als „etwas einseitig pro Erweiterungsvorhaben“ empfunden. Kritische Stellungnahmen seien nicht aufgegriffen worden. Zudem habe die Überschrift suggeriert, „dass alle Naturschützer und Naturschutzverbände die Waldrodung zur Erweiterung des Steinbruchs unkritisch sehen. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald sieht die Waldrodung von 6,2 Hektar jedoch sehr kritisch“.

Der Wald, um den es in der Diskussion geht, sei als Schutzwald nach dem Hessischen Waldgesetz ausgewiesen (Paragraf 13). Der gesamte hessische Wald stehe unter besonderem Schutz des Staates. Eine Ausweisung als Schutzwald, wie dies 1995 für dieses Gebiet erfolgt sei, werde nur dann ausgesprochen, wenn eine „besondere Bedeutung für die Allgemeinheit“ vorliegt.

„Anders als in der Ebene, wo aufgrund des Klimawandels der Wald leidet, herrschen hier noch vergleichbar gute Bedingungen für den Wald vor“, so Grüneklee. Dieser Wald diene damit allen – nicht nur als Natur- und Erholungsraum, sondern auch in seiner klimatischen Kühlfunktion für die Stadt Heppenheim und die Rheinebene. Mit der hier praktizierten nachhaltigen Forstwirtschaft sei dieser Wald besonders schützenswert. „Die Gründe, die für den Wald auf der Juhöhe zu der Schutzwalderklärung im Jahr 1995 durch das Regierungspräsidium Darmstadt geführt haben, gelten unvermindert weiter“, betont Grüneklee.

So sei die Aussage von Martin Buschmann bei dem Ortstermin, man stehe „erst am Anfang“ der Planung für die Erweiterung, nicht korrekt, da ohne die Aufhebung des Schutzwaldstatus’ durch das Regierungspräsidium eine Waldrodung überhaupt nicht möglich sei. Erst mit der Aufhebung, so Wolfram Grünklee, wäre eine wesentliche Hürde für die Erweiterung des Steinbruchs genommen, „da gesetzlich ausgewiesene Schutzwälder nicht gerodet werden dürfen“.

Als zweites wesentliches Argument führt die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald auf, dass der betreffende Wald ein hohes ökologisches Potenzial aufweise, wie dies ebenfalls in der Schutzwaldausweisung für den Wald attestiert worden sei. Das Besondere in der hiesigen Region sei das Klima der Bergstraße – sie werde von vielen ja auch als „Toskana Hessens“ bezeichnet. Das Klima ermögliche eine lange Vegetationsperiode und damit eine lang anhaltende Wachstumszeit.

Fast einzigartige Buchen

Im Zusammenspiel mit guten Böden habe sich, so Wolfram Grüneklee, ein sehr naturnaher und vitaler „Waldmeister-Buchenwald“ entwickelt, in dem Buchen Höhen von weit über 40 Metern erreichen. So hohe Buchen finde man nur selten –wenn überhaupt – in anderen Wäldern Hessens.

Der angesprochene Ausgleich der Rodung dieser Waldfläche durch eine Ersatzaufforstung mit mehreren kleinen Flächen werde zwar zu einer ausgeglichenen Waldflächenbilanz führen; der zerstörte Lebensraum könne dadurch aber nicht ausgeglichen werden.

Der Ortstermin in Sonderbach habe sich aufgrund der doch sehr widrigen Wetterbedingungen mehr oder weniger auf die Vorträge der Referenten beschränkt. Diskussionen seien mit dem Hinweis auf das Wetter stark eingeschränkt worden. Insgesamt habe er, so Wolfram Grüneklee, die Veranstaltung als „doch sehr einseitig“ empfunden: „Sie ermöglichte nach meiner Auffassung keinen objektiven Erkenntnisgewinn.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.03.2019