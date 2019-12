Parkausweise für 2020 beantragen

Heppenheim.Die Parkausweise 2019 für die Parkzonen der Heppenheimer Innenstadt verlieren mit Ablauf des Jahres ihre Gültigkeit. Ausweise für 2020 können ab sofort online oder persönlich beim Bürgerbüro beziehungsweise Ordnungsamt beantragt werden.

Parkausweise können Bewohner der folgenden Parkbereiche beantragen: A: Altstadt, Graben, Siegfriedstraße 1 bis 31 beziehungsweise 2 bis 68; B: Bensheimer Weg, Heinrichstraße, Hermannstraße, Starkenburgweg 1-14, Marienstraße; C: Karl-Marx-Straße, Karlstraße, Graf-von-Galen-Straße, Liebigstraße, Walther-Rathenau-Straße (zwischen Ludwigstraße und Hagenstraße), In der Krone, Bahnhofstraße, Ernst-Schneider-Straße (zwischen In der Krone und Neckarstraße), Neckarstraße (zwischen Lorscher Straße und Ernst-Schneider-Straße).

Jeder Bewohner, der seinen Hauptwohnsitz in einer der genannten Zonen hat und im Besitz eines Führerscheins der Klasse 3 oder des EU-Kartenführerscheins der Klasse B ist, erhält auf Antrag einen Bewohnerausweis für seinen jeweiligen Wohnbereich. Zur Antragstellung sind ein Personalausweis sowie ein Fahrzeugschein vorzulegen.

Jeder Gewerbetreibende oder freiberuflich Tätige, der seine Betriebsstätte oder seinen Sitz in einem der genannten Zonenhalteverbote hat, kann auf Antrag eine Parkkarte pro Gewerbe erhalten. Die Gebühr beträgt pro Bewohnerparkausweis/Parkkarte 30 Euro. Jede Änderung der Parkausweise kostet weiterhin 5 Euro. Bewohnerparkausweise oder Parkkarten sind jeweils nur für ein Kalenderjahr gültig. zg

