Parken kaum noch kostenlos möglich

Heppenheim.Die in der Innenstadt bestehende Parkraumbewirtschaftung wird mit Beginn des Monats November auf weitere Bereiche ausgedehnt. Dies gilt zum einen für die Werléstraße im Bereich zwischen Wilhelmstraße und Graben. Hier entspricht die Parkscheinpflicht zukünftig den bereits in der Wilhelmstraße und auf dem Parkhof geltenden Regelungen (Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 13 Uhr). Ein zweiter Parkscheinautomat wurde laut Mitteilung der Stadtverwaltung in der Gräffstraße im Bereich zwischen Laudenbacher Tor und Graben installiert. Hier muss man zukünftig – wie auf dem Graben – von Montag bis Samstag zwischen 8 und 21 Uhr ein Parkticket ziehen.

Ziel der Maßnahme ist es, den Kunden der umliegenden Behörden, Geschäfte, Schulen und Gastronomie verstärkt Parkflächen anbieten zu können. Mit der Enthüllung der Parkscheinautomaten Anfang November tritt die neue Regelung in Kraft. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 31.10.2020