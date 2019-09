Per Bus ins Nationaltheater

Heppenheim.Das Nationaltheater Mannheim (NTM) startet im Herbst 2019 in die neue Spielzeit. Das Regionalabo beinhaltet sieben Aufführungen des Musiktheaters und vier des Schauspiels.

Für alle Theaterbegeisterten, die nicht mit dem eigenen Auto fahren wollen, besteht die Möglichkeit, in einem dafür gebuchten Bus mitzufahren. Er hält in Heppenheim an vier Haltepunkten: „Halber Mond“, Zollhausstraße, Starkenburg-Gymnasium und Uhlandstraße.

Los geht es im neuen Spielplan mit dem Schauspiel „Maria Stuart” von Friedrich Schiller, das Claudia Bauer zu den diesjährigen Schillertagen inszenierte. Kurz nach seiner Premiere folgt im November „Warten auf Godot” von Samuel Beckett. Im Dezember steht der amerikanische Klassiker „Endstation Sehnsucht” von Tennessee Williams auf dem Programm, den Christian Weise neu interpretiert hat.

Ins neue Jahr geht es mit dem Tanzstück „Dorian” nach Oscar Wilde, für das der Choreograf Felix Landerer wieder mit dem Komponisten Christof Littmann zusammengearbeitet hat, um einzelne Motive des Romans mit unseren heutigen Zeit in Kontext zu setzen. Auch noch im Januar wird der „Rosenkavalier” von Richard Strauss unter der musikalischen Leitung von Alexander Soddy gegeben. Bizets „Carmen” und Puccinis „La Bohème” sind weitere Höhepunkte.

Im April soll die Regisseurin Cordula Däupner mit ihrem neuen „Don Pasquale” von Donizetti ein Garant für Opernspaß sein. Zudem wird Regisseur Philipp Stölzl seinen Einstand am NTM geben mit der Musiktheaterrevue „Phantome der Oper”. Dann steht noch der zweite Teil von Ferrantes „Meine geniale Freundin” auf dem Programm, das mit Mozarts „Entführung aus dem Serail” seinen Abschluss findet.

Zu dem Preis für das Regionalabo Maxi kommen die Buskosten für Hin- und Rückfahrt. Das Abo gilt für eine Spielzeit. Die Karten sind übertragbar, falls man verhindert sein sollte.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.09.2019