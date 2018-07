Anzeige

Heppenheim.Dank einer guten Zeugenbeschreibung hat die Polizei in Heppenheim (Kreis Bergstraße) einen Exhibitionisten dingfest gemacht. Wie die Beamten gestern mitteilten, war der 23-Jährige am Montag einer 42 Jahre alten Frau aufgefallen, die auf einem Feldweg zwischen Bensheim und Heppenheim unterwegs war. Ihren Angaben zufolge hatte sich der junge Mann auf einer öffentlichen Parkbank selbst befriedigt. Die Polizei konnte den Bensheimer kurz darauf festnehmen. Es wurde ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet, der bereits am 4. Juli im gleichen Bereich zwei Frauen aufgefallen war. jei