Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

Heppenheim.Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich bereits am 19. Januar auf dem Parkplatz des Werksverkaufs von Langnese in Heppenheim ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Zwischen 5.30 und 14.30 Uhr wurde ein silberfarbener Ford Kuga mit Heppenheimer Kennzeichen, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Bereich der Fahrerseite von einem bisher unbekannten Fahrzeug gestreift. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06252/7060 an die Polizei in Heppenheim zu wenden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.01.2020