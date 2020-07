Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Heppenheim.Am vergangenen Dienstag kam es zwischen 8.10 und 9.20 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkdeck des „Venice Beach“ in der Heppenheimer Weiherhausstraße. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen dort geparkten weißen Mercedes Benz an der hinteren rechten Seite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallfahrer oder -fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06252/7060 mit der Polizei in Heppenheim in Verbindung zu setzen. pol

