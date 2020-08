Heppenheim.Zwischen Montag und Freitag, 20. bis 24. Juli, wurde in der Heppenheimer Karl-Marx-Straße ein grauer Mini Cooper durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 750 Euro. An dem Kleinwagen sind laut Polizei Spuren von rotem Lack zu erkennen. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06252/7060 bei der Polizei zu melden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 29.07.2020