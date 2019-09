Polizistin warnt Senioren vor Trickbetrügern

HEPPENHEIM.Das passte zur Sitzung des Seniorenbeirates im Rathaus: Kurz zuvor hatten die Medien gemeldet, dass ein falscher Polizist festgenommen worden sei. Berichtet wurde dabei, dass ein 68-jähriger Rentner von echten Polizisten davor bewahrt wurde, sein Vermögen an einen Trickbetrüger herauszugeben.

Andere hingegen haben weniger Glück. Polizeihauptkommissarin Christel Shelton von der Beratungsstelle der Polizei Südhessen warnte daher in ihrem Vortrag beim Heppenheimer Seniorenbeirat im Rathaus die Zuhörer ausdrücklich: „Ein echter Polizist wird Sie niemals auffordern, Wertgegenstände oder Bargeld zu übergeben.“

Meistens rufen die falschen Polizisten Shelton zufolge mitten in der Nacht an: Es erscheint möglicherweise die Notrufnummer 110 der Polizei mit der örtlichen Vorwahl vorneweg auf dem Display. Am Telefon gebe sich jemand als Polizist aus, der davor warnt, dass gerade eine Diebesbande im entsprechenden Viertel unterwegs sei. Der Täter erklärt ihnen, sie sollten erst einmal alle Fenster und Türen schließen. Viele Opfer geraten dann in Panik, ist Sheltons Erfahrung. Klar: Nicht alle fallen auf die Masche rein, meinte Shelton. Doch die Trickbetrüger würden immer dreister, warnt sie. Um glaubhaft zu machen, dass es sich um echte Polizisten handele, rufen Shelton zufolge die Betrüger tatsächlich bei der Polizei an und behaupteten, sie hätten im Nachbarhaus einen Einbruch beobachtet. Plötzlich wimmelt es also vor dem Haus des Opfers tatsächlich von Polizei. Eine Geschäftsfrau im Ruhestand sei so über 300 000 Euro losgeworden, die sie in Form von hochwertigem Schmuck und Bargeld übergeben habe. Die Mitglieder des Seniorenbeirats hörten den Schilderungen der Polizeihauptkommissarin aufmerksam zu. Fast alle hatten sie schon einmal einen ähnlichen Anruf erlebt, oft auch die Masche des Enkeltrickbetrügers kennengelernt. „Ich bin es“, melde sich am Telefon eine Stimme – und schon ratterte es im Gehirn des überrumpelten Opfers. „Bist Du es Alexander“, wird etwa in der vermeintlichen Auffassung gefragt, es handele sich um den Enkel. Und schon hat der Betrüger einen Namen, mit dem er arbeiten könnte. Die Folgen sind bekannt: Er bräuchte dringend Geld wegen eines Notarzttermins, zum Hauskauf oder weil das Auto bei einem Unfall Schaden genommen hätte. Niemals Bargeld aushändigen, schärft Shelton ein. „Rufen Sie erst eine Ihnen bekannte Nummer an und fragen nach“, fügte die Expertin hinzu. Auch eine Verschnaufpause bringe etwas: „Schlagen Sie lieber vor, das Geld zu überweisen“, empfahl die Polizeihauptkommissarin. Die gewonnene Zeit könne man nutzen, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Dies hilft auch, wenn vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter anrufen, weil angeblich der PC gehackt worden ist. Der US-Softwarekonzern ruft niemals Privatkunden an. Dass sich der Seniorenbeirat mit solchen Fallen auskannte, wurde deutlich. Aber: „Ich sehe Sie als Multiplikatoren, denn viele allein lebende Menschen gingen nicht zum Seniorennachmittag, um sich so einen Vortrag anzuhören“, sagte die Beraterin. Etliche Senioren würden sehr viel Bargeld zu Hause aufbewahren. Statt es auszugeben, sparten sie für die Enkel – und das wüssten die Trickbetrüger.

Häufig kämen auch Familienbanden im Sommer. Während es vorne an der Haustür klingelt, nutze ein Komplize die offene Terrassentür, um sich an den Wertgegenständen zu bedienen. Oft werden die alten Menschen auch hereingelegt, weil die Täter darum bitten, die Toilette nutzen zu dürfen. Nikolaus Teves vom Kreisseniorenbeirat schlägt in diesem Fall vor, den Weg zur nächsten öffentlichen Toilette zu schildern. dj

