Präsenzgottesdienste sind abgesagt

Ober-Laudenbach.Aufgrund der hohen Inzidenzfälle im Rhein-Neckar-Kreis sagt die evangelische Kirchengemeinde Laudenbach, die auch für den Heppenheimer Stadtteil Ober-Laudenbach zuständig ist, alle ihre Präsenzgottesdienste von Weihnachten bis zum 3. Januar 2021 ab. Die Landeskirche in Baden empfehle, bei einem Inzidenzwert von 200 abzuwägen, ob Präsenzgottesdienste in den Kirchengemeinden angesichts der aktuellen Lage stattfinden sollen. Es gehe um den maximalen Schutz der Menschen. Nach vielen Überlegungen und Gesprächen habe der Kirchengemeinderat beschlossen, keine Gottesdienste in der Advents- und Weihnachtszeit anzubieten. Stattdessen wird auf Online-Gottesdienste, Streaming-Gottesdienste und TV-Gottesdienste hingewiesen. Nähere Infos im Internet etwa unter www.ev-bachgemeinden.de). zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.12.2020