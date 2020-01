Prinzessin ist auch kein Traumjob

Heppenheim.Warum „Prinzessin auch kein Traumjob“ ist, erklärt Rena Schwarz am 7. Februar (Freitag) ab 20 Uhr in der Kleinkunstbühne im „Halben Mond“. Schwarz beleuchtet Märchen aus vielen Perspektiven und vergleicht sie mit der Realität. Hänsel und Gretel zum Beispiel können sich gar nicht mehr im Wald verirren – es sei denn, der Akku vom Smartphone ist leer und das GPS geht gerade nicht.

Und as Hexenhaus hätte nur noch eine Chance mit WLAN und glutenfreiem Lebkuchen. Die Prinzessin hat den langweiligsten Job überhaupt und muss am Ende den heiraten, den der König aussucht – und wenn’s der Frosch ist! Grenzt das nicht schon an Zwangsehe? Manchmal sind Rena Schwarz’ Geschichten so absurd, dass sie schon wieder wahr sein könnten. Ihre Gedanken sind geschickt inszeniert, unterhaltsam und mit Tiefgang, unterbrochen von liebenswert-witzigen Liedern. zg

