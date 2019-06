Problemchen gehören dazu

Heppenheim.Wer bei einer Großveranstaltung den Schlüssel für den Raum hat, in dem das Toilettenpapier lagert, ist ein äußerst wichtiger Mensch. Das merkt man spätestens, wenn die Vorräte auf den Toiletten zu Ende gegangen sind – wie in der Nacht zum Donnerstag im Heppenheimer Starkenburg-Gymnasium. Dort sind aktuell rund 580 Teilnehmer des Landesturnfestes untergebracht. Um kurz nach acht am Morgen kommt

...