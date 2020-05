Rabe „Rudi“ kennt keinen Sendeschluss

Heppenheim.Der Rabe „Rudi“ im Zwiegespräch mit der Friedenstaube in der Heilig-Geist-Kirche in Heppenheim – so können Kinder lernen, was Pfingsten ist. Ein 20-Minuten-Video dazu ist am Mittwoch gedreht worden, ab Samstag soll die Folge im Internet abrufbar sein.

Video-Gottesdienste für Kinder gab es im evangelischen Dekanat Bergstraße schon in der Fastenzeit, als die Corona-Pandemie das

...