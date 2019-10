Rad-Demo mit Poolnudeln

Heppenheim.Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) lädt zu einer Rad-Demo ein am Samstag, 26. Oktober. Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr in der unteren Fußgängerzone in Heppenheim. Die Fahrer erhalten, solange der Vorrat reicht, gelbe Westen, die Räder werden mit Poolnudeln ausgerüstet. Dann machen sich die Teilnehmer in kleineren Gruppen auf den Weg. Hintergedanke: Autofahrern soll mit den Poolnudeln deutlich gemacht werden, dass sie beim Überholen einen Seitenabstand von 1,5 Meter einhalten sollen. Rückkehr ist gegen 12 Uhr. Dann werden die Erfahrungen ausgetauscht und eventuell neue Aktionen geplant, teilt der ADFC mit. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.10.2019