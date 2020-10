Radiomacher gehen live auf Sendung

Heppenheim.Der Radiosender Antenne Bergstraße und die Interkulturelle Woche in Heppenheim – das ist, was man eine sich gegenseitig befruchtende Beziehung nennt. Die Hobby-Radiomacher gehen jedes Jahr während der Interkulturellen Woche live aus dem Ü-Wagen auf Sendung, die Initiatoren und Mitwirkenden der Veranstaltungsreihe freuen sich, dass ihr Engagement und ihre Beiträge via Radio eine weitere

...