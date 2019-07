Heppenheim.Zu einer gemütlichen Radtour nach Bensheim lädt die Kolpingsfamilie Heppenheim ein. Die Teilnehmer treffen sich am kommenden Mittwoch, 17. Juli, um 18 Uhr an der Kirche Erscheinung des Herrn in der Heppenheimer Mozartstraße. Vorgesehen ist eine „Sommer-Sonnen-Tour“ entlang der Lahrbach, durch das Gewerbegebiet sowie Felder und Wiesen zunächst Richtung Lorsch. Weiter geht es vorbei am Golfplatz Richtung Bensheim.

Hier führt der Weg zur Einkehr in die „Weinschänke Hillenbrand“, Am Rinnentor 44. Wer nicht an der Radtour teilnimmt, kann dort um 19 Uhr zur Gruppe stoßen. Das gilt auch bei nasser oder zu heißer Witterung, wie die Kolpingsfamilie mitteilt. Alle Mitglieder, Gruppierungen und Gäste sind willkommen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06252/76430 oder per E-Mail an winfried_michel@web.de. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 12.07.2019