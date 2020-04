Räuber zücken Pistole

Heppenheim.Am Samstag (18.) ist es gegen 12.20 Uhr zu einem Raubüberfall in Heppenheim gekommen. Zwei Männer traten laut Polizei an die Theke eines Erdbeer- und Spargelverkaufsstands in der Bürgermeister-Kunz-Straße und verlangten unter Vorhalt einer Pistole vom 20 Jahre alten Verkäufer die Tageseinnahmen. Sofort nach dem Überfall flüchteten die Täter in einem weißen VW Caddy, älteres Modell, in südliche Richtung auf die Lorscher Straße.

Vorne Heidelberger Kennzeichen

Obwohl bei der Flucht am Fahrzeug hinten kein amtliches Kennzeichen angebracht war, konnte sich der Verkäufer an die Ortskennung HD für Heidelberg erinnern, da ihm das Fahrzeug schon bei der Anfahrt aufgefallen sein soll.

Über eine Stunde Lage gesichtet

Der Verkaufsstand befindet sich nördlich der Lorscher Straße in der Bürgermeister-Kunz-Straße gegenüber einer Gärtnerei. Auf einem Parkplatz an einem Feld mit Tulpen zum Selbstpflücken sei das Täterfahrzeug mit den beiden Insassen mehr als eine Stunde geparkt gewesen. Dann erst seien sie bei einer günstigen Gelegenheit zur Tat geschritten, so die Polizei.

Weiße Malerkleidung

Die beiden Männer sollen nach Angaben des Verkäufers Mitte 30 sein. Sie trugen demnach auffallende, weiße Malerkleidung. Einer von ihnen habe eine schwarze Jacke mit weißem Ärmel getragen. Die sofort eingeleitete Fahndung, die sich auf die nähere Umgebung und die Autobahn erstreckte, blieb bislang erfolglos. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.04.2020