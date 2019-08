Raritäten und Spritziges im Glas

Heppenheim.Bei schönstem Sommerwetter kamen die Besucher am Wochenende in Scharen zum Wein- und Sektfest der Bergsträßer Winzergenossenschaft in Heppenheim. Drei Tage lang konnte man dort bei Musik verweilen, Wein und Sekt verkosten und an lehrreichen Führungen teilnehmen. Überall auf dem Gelände herrschte gestern reger Betrieb.

Im Hof spielten am späten Vormittag die Original Blütenweg-Jazzer und

...