Rauschgift in großer Menge sichergestellt

Bergstraße/Heppenheim.Polizeikräfte haben im Rahmen eines Verfahrens wegen des Verdachts des Drogenhandels am Montag (29.) mehrere Anwesen in Heppenheim, Rimbach und Mörlenbach durchsucht und dabei fünf Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen des Kommissariats 34 der Heppenheimer Kriminalpolizei hatten sich seit Anfang des Jahres gegen drei Männer im Alter von 26, 28 und 30 Jahren sowie zwei 21- und 25-jährige Frauen gerichtet. Der Verdacht aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse bestand, dass sie mit nicht geringen Mengen an Marihuana und Amphetamin Handel treiben würden. Über die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für ihre Wohnungen erwirkt und diese am frühen Montagmorgen mit Unterstützung von Zivilfahndern vollstreckt. Hierbei nahmen die Polizisten alle Tatverdächtigen vorläufig fest.

Mutmaßliches Falschgeld

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Einsatzkräfte rund 1,3 Kilogramm Amphetamin, 500 Gramm Marihuana und acht Ecstasy-Tabletten. Zudem wurden Verpackungsmaterial, Feinwaagen, etwa 2000 Euro mutmaßliches Drogengeld und 4000 Euro vermeintliches Falschgeld sichergestellt.

Das Quintett muss sich jetzt in dem Verfahren strafrechtlich verantworten. ots

