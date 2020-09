Rockende Kirchenorgel

Heppenheim.„Orgel rockt“: Unter diesem Motto veranstaltet die Weststadtgemeinde Erscheinung des Herrn ein Orgelkonzert mit Patrick Gläser am Sonntag, 27. September, 17 Uhr, in der Kirche in der Mozartstraße. Wegen der Corona-Auflagen sind die Plätze auf maximal 68 Personen begrenzt. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. Das Konzert findet im Rahmen der 60-Jahr-Feier der Kirchengemeinde statt. Das Orgelspiel wird auf eine Leinwand übertragen. red

