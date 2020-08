Roman von Eliade kommt schlecht an

Heppenheim.Hart gingen die Teilnehmer des Lesezirkels „Literatur und Religion“ mit dem Buch „Jugend ohne Jugend“ des in Rumänien geborenen Autors Mircea Eliade um. Auch wenn einzelne Stimmen sich für den Religionsphilosophen starkmachten, war doch die Mehrheit der anwesenden Lesefreunde in ihrer Wertung mehr als zurückhaltend.

Der Roman beginnt mit einem Hinweis auf die Osterzeit: Die Glocken, die er hörte, „läuteten die Auferstehung ein“. Er, das ist „der Hundertjährige“ – so der ursprüngliche Titel des 1979 erschienenen Werkes. In einem Potpourri von Einzelerzählungen („ich will gleich deutlicher werden ...“) werden Erlebnisse aus verschiedenen Jahrzehnten und Kontinenten zusammengefügt. Ein Fremdwort (etwa „Irredentismus“) folgt dem nächsten („Hypermnesie“). Und „Jugend ohne Jugend“ bleibt offen.

Wenn man Eliade ernstzunehmen versucht, dann geht es dem in die USA ausgewanderten Schriftsteller (1959) um „den wahren Sinn der Kernkatastrophe“ (Hiroshima 1945). Der könne „nur ... im Erscheinen des Übermenschen bestehen“. Kein Wunder, dass Eliade im Guyot-Gemeidehaus der evangelischen Heilig-Geist-Kirchengemeinde „Nähe zum Faschismus“ vorgeworfen wurde.

Als nächste Lektüre steht Francesca Melandris „Alle, außer mir“ an, in dem sich die Autorin mit der italienischen Kolonialgeschichte in Äthiopien kreativ auseinandersetzt. Das Buch wird am Montag, den 21. September, um 17 Uhr im Guyot-Gemeindehaus (Bensheimer Weg 27) gelesen und diskutiert. Gäste sind herzlich willkommen. zg

