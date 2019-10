Rosenkranzandacht und Weltgebetstag

Heppenheim.Wie in jedem Jahr lädt die Kolpingsfamilie Heppenheim auch 2019 zu ihrer traditionellen Rosenkranzandacht ein. Sie findet am Donnerstag, 24. Oktober, um 19 Uhr in der Weststadt-Pfarrei Erscheinung des Herrn statt. Organisiert und vorbereitet wurde die Andacht von Irmtraud Mitsch. Sänger des Heppenheimer Männerchor unter der Leitung von Dirigent Manfred Gremm werden die Rosenkranzandacht mitgestalten.

Am Montag, 28. Oktober, 18 Uhr, findet aus Anlass des Weltgebetstages von Kolping International der Gottesdienst in der Hospitalkirche Bensheim statt. Zelebriert wird er von dem Präses des Kolpingbezirks Bergstraße, Pfarrer Heinz Förg. Im Anschluss an den Gottesdienst – gegen 20 Uhr – folgt dann noch die Bezirksversammlung im Kolpinghaus Bensheim. Zu allen Terminen ergeht herzliche Einladung. zg

