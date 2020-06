Heppenheim.Die Polizei in Heppenheim ist auf der Suche nach dem Fahrer eines weißen Mercedes AMG, der an Fronleichnam durch ein rücksichtsloses Überholmanöver andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet hat. Der Vorfall ereignete sich zwischen 17.45 und 18 Uhr auf der B 460 zwischen Kirschhausen und Guldenklinger Höhe. Der Mercedesfahrer überholte trotz Gegenverkehr eine Fahrzeugkolonne, an deren Spitze ein Traktor fuhr.

Anzeige erstattet

Um einen Unfall zu vermeiden, musste die entgegenkommenden Autos stark abbremsen oder in den Straßengraben ausweichen. Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde Anzeige gegen den Mercedesfahrer erstattet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug und den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06252/7060 bei der Polizei zu melden. pol

