Sankt Katharina: „Das Größte haben wir jetzt durch“

Heppenheim.Allein seit Samstag hat es in Heppenheim fast 50 Corona-Neuinfektionen und drei Todesfälle gegeben. Und schon schnell war klar: Ein großer Teil der Fälle vom Sonntag (23) und Dienstag (19) resultiert aus den Ergebnissen einer Reihentestung an einer Pflegeeinrichtung. Am Dienstag bestätigte Alexander Sieb von der Seniorenresidenz Sankt Katharina, dass das Haus am Postknoten betroffen ist. Schon

