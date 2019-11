Saubere Hände sind ein Muss

Heppenheim.Mit bunten Händen machten Hygienefach- und Pflegekräfte des Kreiskrankenhauses Bergstraße jetzt auf die Initiative „Saubere Hände“ aufmerksam. Zudem wurde im Foyer der Heppenheimer Klinik an verschiedenen Ständen darüber informiert, warum es in Gesundheitseinrichtungen besonders wichtig ist, die Hände richtig zu desinfizieren, und dies immer und immer wieder wiederholt werden muss.

Ziel der Aktion war es, das Risiko der Übertragung von Keimen weiter zu minimieren. Mit der Aktion wollten die Experten Patienten und Besucher des Krankenhauses für das Thema sensibilisieren und bei den Mitarbeitern bekanntes Wissen auffrischen. Initiiert hatten den Tag die Hygienefachkräfte des Krankenhauses. Der Zuspruch war groß.

Einreiben ist das A und O

„Händedesinfektion klingt eigentlich einfach. Und das ist sie auch. Nur, sie muss richtig angegangen werden, getreu dem Motto: Gewusst wie. Das ordentliche Verreiben und Einreiben ist das A und O“, schreibt das Kreiskrankenhaus. „Am Ende muss die Hand komplett benetzt sein, auch zwischen den Fingern. Das ist die Herausforderung.“

Beim Aktionstag gab es Tipps und Tricks fürs optimale Verreiben und es wurde mit UV-Licht gezeigt, wie lückenhaft die Desinfektion sein kann, wenn diese nicht richtig vorgenommen wird. Manch ein Besucher kam da ins Staunen. Auch Einweghandschuhe, so war zu erfahren, garantieren nicht die gewünschte Sicherheit – denn es handelt sich um Massenware mit mikroskopisch kleinen Löchern.

„Grober Schutz ist bei normalen Einweghandschuhen vorhanden. Doch einzig OP-Handschuhe bieten rundum Sicherheit“, heißt es weiter. Der Aktionstag am Kreiskrankenhaus bot interessante Einblicke in das Thema Hygiene, informativ aufbereitet und mit ausreichend Zeit für Gespräche mit Experten. Auch eine Feuchtigkeitsmessung der Haut wurde angeboten. Sie zeigte: Händedesinfektion fördert den Feuchtigkeitsgehalt, ein weiteres Plus.

Wer wollte, konnte sich zudem mit einem bunten Händeabdruck auf einem Plakat verewigen. Die Botschaft lautete: Viele machen mit, wenn es um Hygiene in der Klinik geht – und es ist eine Aufgabe aller. Selbst beim freundlichen Händedruck zur Begrüßung oder zum Abschied winken die Experten ab: lieber nicht, schon gar nicht jetzt, zur Grippezeit. Wichtiger ist, sich die Hände an einem der vielen Desinfektionsmittelspender ordentlich einzureiben.

Ausgehend von einer Initiative der Weltgesundheitsorganisation wurde die Kampagne „Saubere Hände“ seit 2008 deutschlandweit ausgerollt. Verantwortlich sind das Bundesgesundheitsministerium, das Nationale Referenzzentrum für Surveillance nosokomialer Infektionen, das Aktionsbündnis Patientensicherheit und die Gesellschaft für Qualitätsmanagement in der Gesundheitsversorgung. zg

