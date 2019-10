Schlagershow feiert Premiere

Heppenheim.Für 18. Oktober (Freitag) lädt „Musical for Events“ zur Premiere der neuen Show „Mein Herz schlägt Schlager“ auf der Kleinkunstbühne im „Halben Mond“ ein. Beginn ist um 20 Uhr. Die Show ist anschließend auch am 9. November (Samstag) ab 20 Uhr und am 8. Dezember (Sonntag) ab 18 Uhr zu sehen. Das Trio Herz3 nimmt das Heppenheimer Publikum mit auf eine zweistündige Reise durch den modernen Schlager-Pop. Zu hören sind bekannte Hits, der Vorverkauf hat begonnen. zg

