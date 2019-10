Schlagershow in Heppenheim

Heppenheim.Die größten Hits von Helene Fischer, Andrea Berg, Vanessa Mai und vielen weiteren Schlagersängern gibt es bei der Veranstaltung „Mein Herz schlägt Schlager“ am 9. November (Samstag) ab 20 Uhr im „Halben Mond“ in Heppenheim. Zu sehen ist das Trio Herz3. „Die neue Show von Musical for Events ist mehr als nur ein Schlagerkonzert“, heißt es in der Ankündigung.

Das Trio performt live und zeigt dazu eine einzigartige Bühnenshow mit temporeichen Choreographien. Zu hören sind Songs zum Mitsingen und Tanzen – Balladen, die ans Herz gehen und garantiert gute Laune machen. Am 8. Dezember (Sonntag) ab 18 Uhr wird die Show noch einmal wiederholt. zg

