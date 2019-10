Schlagershow und Komödie

Heppenheim.Mit zwei neuen Shows kommt „Musical for Events“ in diesem Jahr nach Heppenheim. Am 18. Oktober (Freitag) feiert die Revue „Mein Herz schlägt Schlager“ Premiere auf der Kleinkunstbühne im „Halben Mond“. Sabrina Stein, Eva Völl und Larissa Windegger sind dem Heppenheimer Publikum bereits aus Shows wie „Immer wieder Sonntags“ oder der Musicalgala „On Broadway“ bekannt.

Nun nehmen sie das Publikum mit auf eine zweistündige Reise durch den Schlager-Pop unserer Zeit. Am 29. Dezember (Sonntag) feiert die Erfolgskomödie „Ganz oder gar nicht“ ebenfalls Premiere auf der Kleinkunstbühne im Heppenheimer „Halben Mond“. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.10.2019