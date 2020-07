Schmierereien in Heppenheim

Heppenheim.Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag zahlreiche Stellen in Heppenheim beschmiert. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Am frühen Morgen waren die rosafarbenen und schwarzen Kritzeleien an mehreren Stellen in der Innenstadt gemeldet worden. Wie sich herausstellte, betrifft die Serie von Sachbeschädigungen insgesamt über 40 Tatorte mit mehr als 100 Graffiti. Der Schaden dürfte in die Tausende Euro gehen. Die Polizei fragt: Wem sind verdächtige Personen in der Nacht zum Sonntag aufgefallen? Hinweise werden unter Telefon 06252/7060 angenommen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.06.2020