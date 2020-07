Schulkinder verabschieden sich mit einem Windspiel

Heppenheim.Unter dem Motto „Getrennt und wieder vereint“ haben die diesjährigen Schulanfänger der städtischen Kindertagesstätte Buntspecht als letztes gemeinsames Projekt ein buntes Windspiel erarbeitet. Laut Kita hatten die 20 Vorschüler dabei mit einigen Hindernissen zu kämpfen, denn in Zeiten von Corona gab es viele Einschränkungen.

Gemeinsames Spielen und Basteln war über lange Zeit nicht möglich und so schien auch das Projekt auf der Kippe zu stehen. Dann entstand die Idee, einzelne Werke zu schaffen und am Ende zusammenzuführen. So besorgten die Schulanfänger anhand einer Liste die benötigten Materialien und begannen schließlich mit den Bastelarbeiten, als sie die Kita im eingeschränkten Regelbetrieb wieder besuchen durften.

Naturmaterialien, Konservendosen, altes Besteck, Schrauben und Perlen wurden an Schnüren und Stöcken befestigt, die fertigen Werke gesammelt und schließlich am Walnussbaum im Vorgarten der Kita zu einem großen Windspiel zusammengefügt. Damit bleiben die Abgänger den Kindern und Erzieherinnen der Kita Buntspecht noch lange in guter Erinnerung. zg

