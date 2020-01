Schulsieger ausgezeichnet

Heppenheim.Jedes Jahr findet in Hessen ein Mathematikwettbewerb der achten Klassen statt. Dazu werden zunächst die Schulsieger, dann die Kreissieger und schließlich die Landessieger ermittelt. Die Jury der Endrunde wird vom hessischen Kultusministerium berufen.

Punktgleich auf dem ersten Platz

Auch an der Heppenheimer Martin-Buber-Schule fand jetzt die erste Runde statt. Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien wurden die Schulsieger geehrt. In der Realschule belegten Dagmara Nikoforow und Nico Brunnengräber punktgleich den ersten Platz.

Schulsieger der Hauptschule wurde Baran Polat, den zweiten Platz erreichte Arda Bilir. Als Anerkennung für ihre Leistung überreichten Schulleiterin Petra Röhrig, ihr Stellvertreter Tobias Diehl und Fachbereichsleiterin Diana Englmeier den Schülern eine Urkunde und ein Präsent. Der Kreisentscheid findet Anfang März an der Alfred-Delp-Schule in Lampertheim statt. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.01.2020