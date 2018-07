Schweigekreis gedenkt der Opfer

Heppenheim.Katholische und evangelische Kirchengemeinden Heppenheims laden für heute (Freitag) wieder zum stillen Gedenken an die Zerstörung der Synagoge und die Ermordung Heppenheimer Juden während der Nazi-Diktatur ein. Der Schweigekreis trifft sich um 21 Uhr an den Gedenktafeln unterhalb des Geländes der zerstörten Synagoge am Starkenburgweg.

Dort wird bei Kerzenlicht der Opfer der Zerstörung

...

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.11.2012