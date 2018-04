Anzeige

Empfohlen hatte den Tausch ein Glockensachverständiger des Bistums Mainz in einem Gutachten aus dem Jahr 2016. Die Pfarrgemeinde hatte ihn nach einem Schaden an der mit Abstand größten Heppenheimer Glocke „Anna“ hinzugezogen. Deren kleiner Bruder „Peter“, so die Empfehlung des Sachverständigen, brauche auch einen neuen Stahlklöppel. Die Metall-Legierung des alten sei härter gewesen als das Material der Bronzeglocke und sorgte damit für deren allmählichen Schwund. „Das sagt einem der gesunde Menschenverstand“, erklärt Karl-Peter Weis. „Der Klöppel muss weicher sein als die Glocke.“

Poetischer drückt es David Kloft aus, der die Reparaturen ausgeführt hat: „Der Klöppel soll die Glocke küssen.“ Für den nahezu zärtlichen Kontakt soll der dritte Eingriff sorgen. Erneuert wurden die Läute-Motoren für alle sechs Glocken von St. Peter – Elektromotoren, welche via Treibräder die Glocken in Schwingung versetzen, auf dass diese mit dem eingehängten Klöppel in Berührung kommen und sich im besten Fall küssen lassen.

Statt ungeregelter Motoren, die sofort mit voller Leistung loslegen tragen die beiden Glockentürme von St. Peter nun geregelte Antriebe. Diese schonen nicht nur das Gebälk, auf das beim abrupten Start enorme Kräfte wirken. Das Geläut vom Dom soll auch künftig weicher tönen. „Wer genau hinhört“, kündigt Glockenexperte Michael Schneider an, „merkt, dass es angenehmer klingt“. Getestet wurde das schon am Montag, als mitunter zur Unzeit die Glocken läuteten. Ab heute hat die ungewohnte Stille im Stadtzentrum endgültig ein Ende. Zwischendurch war nur „Anna“ funktionsfähig.

In Heppenheim wie andernorts ist es genau geregelt, wann welche Glocke dran ist. Anna schlägt die Stunde; Maria und Peter sind alle 15 Minuten dran; zur Messe rufen Maria, Josef und Martin; in der Ankündigung des Angelus-Gebets gesellt sich dann die 1,1-Tonnen-Glocke Peter dazu.s cri

