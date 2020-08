Segeln lernen trotz Corona

Bergstraße/Heppenheim.Auch in diesem Jahr hat der Wassersportverein Bergstraße auf dem Heppenheimer Bruchsee wieder zwei Segelkurse für Kinder, die traditionellen Optiwochen, veranstaltet. So konnten in den Sommerferien, verteilt auf zwei Wochen, insgesamt 24 Kinder im Alter zwischen sieben und 13 Jahren das Segeln im sogenannten Optimist lernen, einer Segeljolle für Kinder.

Das Konzept des Kurses hat sich in der Vergangenheit bewährt. In mehreren Gruppen übten die Kinder im Bootshaus an Opti-Dummys die ersten Manöver, also Wende und Halse, die Segelführung bei verschiedenen Kursen zum Wind sowie das An- und Ablegen. Dazu gab es Theorie und auch die seemännischen Knoten wurden geübt, ohne die auch der kleine Optimist nicht vernünftig aufgetakelt werden kann.

An Tag zwei ging es aufs Wasser

Bereits am zweiten Tag ging es aufs Wasser, zuerst vorsichtig zu zweit und mit gerafften Segeln, um die Reaktionen des Bootes und die Wirkung des Ruders kennenzulernen. Dann wurde es ernst und alle Teilnehmer durften mithilfe von Jugendwartin Ursula Sigmund alleine segeln und das Gelernte in die Tat umsetzen. Beim „Optiball“ kam es darauf an, einen Ball von Boot zu Boot zu werfen, ohne ihn allzu lange zu behalten.

Eine weitere Übung bestand darin, vom Boot aus kleine Bälle auf der Wasseroberfläche einzusammeln. Auch das Flaggen-Alphabet lernten die Kinder kennen. Dabei erklärten die Betreuer die Bedeutung jeder einzelnen Flagge. In den Pausen wurden Spiele gemacht oder der nahe Spielplatz genutzt.

Hitze und kräftiger Wind

Während die erste Woche mit durchwachsenem Wetter und kräftigem Wind glänzte, der den Kindern manchmal alles abverlangte, wurde in der zweiten Woche bei großer Hitze immer wieder der Schatten aufgesucht. Eine freudige Überraschung gab es für die Kinder, die das Segeln bereits im vergangenen Jahr gelernt haben: Sie durften auf Zwei-Mann-Booten segeln und dabei die verschiedenen Aufgaben der Crewmitglieder kennenlernen.

Eine große Herausforderung für die Betreuer war die Durchsetzung der geltenden Hygieneregeln. Ob Händedesinfektion, Abstandsregeln, Maximalbelegung der Umkleideräume oder Vermeidung von Innenräumen: Immer wieder gab es mahnende Worte an die Kinder.

Seit vielen Jahren ein Erfolg

Für den Wassersportverein ist es erfreulich, dass die Optiwochen seit vielen Jahren konstant gut laufen. Geleitet werden diese von Jugendwartin Ursula Sigmund, der es immer wieder gelingt, weitere Betreuer zu organisieren. In diesem Jahr konnte sie auf ihren Mann Detlef, Andreas Adler sowie Daniel und Leon Dörflinger zählen. Für die Verpflegung sorgten Angelika Adler und Gaby Dörflinger. zg

