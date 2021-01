Seit 40 Jahren bei Röhrig Granit

Sonderbach.Am 2. Januar 1981 trat Horst Gottmann in die Dienste der Firma Josef Röhrig GmbH ein. Somit ist er nun seit 40 Jahren in der Unternehmensgruppe Röhrig beschäftigt.

Die Geschäftsführung drückte zum Jubiläum ihren Glückwunsch und ihre Freude darüber aus, „dass Herr Gottmann unserem Unternehmen schon so lange die Treue hält. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich für die sehr gute, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit in all den Jahren“.

In die Geschäftsleitung aufgerückt

Seit dem 1. April 2011 war Gottmann in der Unternehmensgruppe Röhrig bereits als kaufmännischer Leiter tätig. Mit dem jetzigen Jubiläum rückt er in die Geschäftsleitungsebene auf, wo er die Schwerpunkte der kaufmännischen Leitung, Verwaltungsthemen, Rechtsberatung und Genehmigungen zu verantworten, zu steuern und zu überwachen hat.

Darüber hinaus wird er das Unternehmen Röhrig ab sofort als Prokurist mit Einzelprokura nach außen vertreten. Die Geschäftsführung gratuliert ihm auch dafür herzlich, wie es in einer Pressemitteilung heißt. BILD: Röhrig Granit

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.01.2021