Seminare für Unternehmer

Bergstraße/Heppenheim.Nach der gemeinsamen Eröffnungsveranstaltung startet am 17. August die erste Heppenheimer Unternehmerschule. Gemeinsam wollen die Wirtschaftsförderung Bergstraße und die Heppenheimer Wirtschaftsvereinigung damit kleine und mittelständische Unternehmen im Kreis stärken. Die Initiative steht unter der Federführung des Bonner Instituts für integrative Wirtschaftsförderung.

Bei zehn praxisbezogenen Seminar-Samstagen können Geschäftsführer alles lernen, was sie brauchen, um ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Experten aus der Region erläutern Unternehmenssteuerung, Personalführung, Finanz- und Rechnungswesen, IT, Vertrieb, Marketing und Zeitmanagement. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.07.2019