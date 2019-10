Seniorenbeirat drängt weiter auf eigenes Büro

Heppenheim.Bei der jüngsten Sitzung des Heppenheimer Seniorenbeirats skizzierte die stellvertretende Kreisvorsitzende des Sozialverbands VdK, Annette Köhler-Groh, in einem kurzen Vortrag unter anderem die aktuellen Probleme, die Senioren mit dem neuen Teilhabegesetz der Bundesregierung hätten.

Der VdK, so Köhler-Groh, nehme als Verband sozialpolitische Einflussnahme auf wichtige Themen wie Sozialrecht, Rente oder Gesundheit. Hierbei spiele die Pflegeversicherung mit ihren Einstufungen eine besondere Rolle, aber auch soziale und finanzielle Aspekte in Verbindung mit dem Versorgungsamt. Als größter Sozialverband in Deutschland kümmert sich der VdK Köhler-Groh zufolge um Behinderte, chronisch Kranke und auch um sozial benachteiligte Menschen in Deutschland. Bei sozialrechtlichen Auseinandersetzungen sei der VdK die richtige Adresse.

Der Vorsitzende des Heppenheimer Seniorenbeirats, Anton Gölz, wies darauf hin, dass das Gremium die ältere Generation in der Stadt auf alle Hilfsangebote aufmerksam machen will. Der Staat biete Unterstützung an, die auch genutzt werden sollte, betonte Gölz.

Der Seniorenbeirat in Heppenheim sei sehr rege und habe sich zuletzt sowohl beim Thema Stadtbus engagiert als auch bei der „besitzbaren Stadt“, bei der es um Sitzgelegenheiten und Ruhepunkte für die ältere Generation geht. Gleiches gilt Gölz zufolge für das Projekt „nette Toilette“.

Gölz betonte, dass der Seniorenbeirat weiter auf ein „Seniorenbüro“ dränge. Dabei geht es nicht um ein Büro für das Gremium, sondern um ein erweitertes Angebot für Seniorinnen und Senioren im Bürgerbüro.

Der Programmentwurf für 2020 sieht im ersten Halbjahr unter anderem ein offenes Sing-Angebot oder einen Tanz-Nachmittag vor. Auch sollen Informationen zu Themen wie Demenz, Gedächtnistraining, Medikamenten-Abhängigkeit oder Vorsorgevollmacht angeboten werden. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.10.2019